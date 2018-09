Die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU wählen heute turnusgemäß den Vorsitzenden ihrer gemeinsamen Fraktion.

Gegen Amtsinhaber Kauder tritt der Finanzpolitiker Brinkhaus an. Es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass Kauder einen Gegenkandidaten hat. Der CDU-Abgeordnete von Abercron sagte im Deutschlandfunk (Audio), in Demokratien sei eine Wahl zwischen zwei Kandidaten üblich. Man solle die Abstimmung deshalb nicht "überinterpretieren". Brinkhaus könne einen neuen Stil in die Fraktion bringen.



Bundeskanzlerin Merkel unterstützt den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Kauder. Sollte Brinkhaus gut abschneiden, könnte sie geschwächt werden.