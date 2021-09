Vor der ersten Sitzung der neuen Unionsfraktion im Bundestag herrscht Uneinigkeit über die Wahl des Fraktionsvorsitzenden.

Amtsinhaber Brinkhaus will erneut antreten und sich - wie üblich - für ein volles Jahr wählen lassen. Der CDU-Vorsitzende Laschet hatte dagegen vorgeschlagen, Brinkhaus solle kommissarisch bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages am 26. Oktober im Amt bleiben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA gibt es für beide Optionen Gegner und Befürworter. Die Sitzung der Unionsfraktion beginnt am späten Nachmittag. Ihr gehören nur noch 196 Abgeordnete an, in der vergangenen Legislaturperiode waren es 246. Die Union hatte bei der Bundestagswahl am Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis von 24,1 Prozent der Stimmen eingefahren.



Neben der Union konstituieren sich weitere Fraktionen im neuen Bundestag. Bei der SPD gilt die Wiederwahl des Fraktionsvorsitzenden Mützenich als sicher. Beim Treffen der Grünen geht es unter anderem um die Vorbereitung der anstehenden Sondierungsgespräche. Die Linke versammelt sich unter dem Eindruck des schlechten Wahlergebnisses von 4,9 Prozent. Ihr gelang der Wiedereinzug in den Bundestag nur über den Gewinn von drei Direktmandaten.



Die FDP-Fraktion hatte sich gestern schon konstituiert und ihren Vorsitzenden Lindner mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.



