UNO-Generalsekretär Guterres hält heute anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen eine Rede vor dem Bundestag.

An der Veranstaltung nehmen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundesratspräsident Haseloff teil. Im Anschluss berät Guterres in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel. Dabei soll es um Wege zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie über außen- und sicherheitspolitische Themen gehen.



Der Bundestag lädt selten ausländische Persönlichkeiten ein, um im Plenarsaal zu sprechen. Meist geschieht das zu Gedenkstunden - zum Beispiel wenn an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.