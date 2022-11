Der Bundestag. (dpa / Michael Kappeler)

Dafür stimmten 379 Abgeordnete, dagegen 283. Das von Finanzminister Lindner vorgelegte Budget soll erstmals seit 2019 wieder die Schuldenbremse im Grundgesetz einhalten. Mehrere Finanzposten in Milliardenhöhe wurden allerdings über sogenannte Sondervermögen geplant, die im Haushalt quasi unberücksichtigt bleiben. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von gut 476 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung liegt bei 45,6 Milliarden Euro und damit an der Grenze dessen, was innerhalb der Schuldengrenze noch zulässig ist.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.