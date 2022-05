Bundeswehrsoldaten stehen in Gao in Mali im Feldlager Camp Castor an ihren Fahrzeugen. (dpa / Kay Nietfeld)

Hintergrund ist, dass sich der derzeit größte Truppensteller Frankreich im August aus Mali zurückzieht. Dann stünden der UNO-Mission keine Kampfhubschrauber mehr zur Verfügung.

Für die Verlängerung stimmte neben SPD, Grünen und FDP auch die Unionsfraktion. Deren verteidigungspolitischer Sprecher Hahn sagte aber, dies geschehe mit - so wörtlich - "größten Bauchschmerzen". Er kritisierte, die Bundesregierung habe die Mandatsverlängerung schlecht vorbereitet. Es gebe keine Perspektive mit klaren Zielen und die gefährliche Mission werde noch gefährlicher werden.

Abgeordnete der Regierungskoalition verteidigten die Fortsetzung des Einsatzes. Auch nach der Machtergreifung des Militärs gehe es um die Sicherheit der Menschen in Mali, um die Stabilisierung des Landes und darum, die Menschenrechte zu schützen. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Schmid, sagte, ohne Sicherheit gebe es keine Entwicklung, ohne Entwicklung aber auch keine nachhaltige Sicherheit.

AfD und Linke für sofortigen Abzug der Bundeswehr

AfD und Linke stimmten gegen den Antrag und forderten den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus Mali. Beide Fraktionen verwiesen darauf, dass der Einsatz in Mali bereits viele Tote gefordert habe. Die Sicherheitslage in der Region habe sich aber seit Beginn der UNO-Mission im Jahr 2013 nicht verbessert, sondern verschlechtert.

Die Bundeswehr hat sich bisher auch an einem EU-Einsatz zur Ausbildung von Malis Streitkräften beteiligt. Diese Beteiligung soll ins benachbarte Niger verlagert werden. Dort werden Einheiten für den Kampf gegen Terrorismus und bewaffnete Banden ausgebildet. In Mali hatte die Armee die Macht durch einem Putsch an sich gerissen und arbeitet nun auch mit russischen Kräften zusammen. Sie gilt damit nicht mehr als verlässlicher Partner.

Warnung vor ähnlichem Szenario wie in Afghanistan

Unionsfraktions-Vize Wadephul warnte vor der Abstimmung im Deutschlandfunk vor einem ähnlichen Szenario wie in Afghanistan. Die Bundeswehr dürfe nicht in die Lage kommen, in zwei Monaten Hals über Kopf abziehen zu müssen. Wadephul kritisierte Verteidigungsministerin Lambrecht von der SPD. Sie hätte bei der Luftsicherung für Ersatz sorgen oder jetzt den Abzug beschließen müssen.

Wadephul kritisierte auch die malische Regierung: Wenn das Land nach 10 Jahren internationalen Engagements nicht in einen demokratischen Prozess übergehe, müsse es ein Ende geben. In Mali hat die Armee die Macht an sich gerissen und arbeitet nun auch mit russischen Kräften zusammen. Sie gilt damit nicht mehr als verlässlicher Partner. Der EU-Einsatz zur Ausbildung von Malis Streitkräften soll deshalb eingestellt und ins benachbarte Niger verlagert werden.

