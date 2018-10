Der Bundestag hat die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes gegen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak um ein Jahr beschlossen.

Gegen die Stimmen der Opposition votierte die Koalitionsmehrheit dafür, dass die aktuelle Obergrenze von 800 deutschen Soldaten, die in Jordanien und im Irak stationiert sind, bestehen bleibt. Zu dem Einsatz gehört auch die Ausbildung irakischer Soldaten.



Zuvor hatte das Parlament ein Gesetz zur finanziellen Entlastung gesetzlich Versicherter verabschiedet. Es sieht vor, dass der bisher von den Kassenmitgliedern allein zu leistende Zusatzbeitrag von 2019 an wieder je zur Hälfte von Beschäftigten und Arbeitgebern gezahlt wird. Die Abgeordneten stimmten ferner für das Gesetz zur sogenannten Brückenteilzeit. Demnach können Beschäftigte von 2019 an ihre Arbeitszeit für ein bis fünf Jahre reduzieren, ohne fürchten zu müssen, ihren Vollzeitarbeitsplatz zu verlieren.