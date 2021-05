Die Fahrzeugflotten der öffentlichen Hand und bestimmter privatwirtschaftlicher Unternehmen müssen in den kommenden Jahren klimafreundlicher werden.

Der Bundestag verabschiedete am Abend ein Gesetz, wonach für den öffentlichen Nahverkehr, die Müllabfuhr und bei der Paketzustellung "saubere Straßenfahrzeuge" angeschafft werden müssen. Der von Verkehrsminister Scheuer eingebrachte Gesetzentwurf sieht unterschiedlich hohe Mindestquoten für abgasarme und emissionsfreie Fahrzeuge vor, die bis 2030 allmählich ansteigen. So muss in Zukunft etwa die Hälfte der neu angeschafften Linienbusse Elektrobatterien oder umweltfreundliche Kraftstoffe nutzen.



Mit der Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie werden erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge vorgeschrieben.

