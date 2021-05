Als Konsequenz aus den Rechtsextremismus-Skandalen beim Kommando Spezialkräfte muss die Bundeswehr ihre Soldaten künftig genauer überprüfen.

Der Bundestag beschloss am Abend eine Verschärfung der Sicherheitskontrollen. Das betrifft vor allem Soldatinnen und Soldaten mit besonderen militärischen Fähigkeiten oder in kritischen Bereichen. Häufiger als bisher sollen sie befragt und ihre Internetaktivitäten kontrolliert werden. Damit möchte man vermeiden, dass sie ihre Spezialkenntnisse missbrauchen. Durch eine strengere Kontrolle von Reservisten soll ferner sichergestellt werden, dass sie nur dann Zugang zu Kriegswaffen erhalten, wenn keine Zweifel an ihrer politischen Zuverlässigkeit bestehen.



Die Zahl der rechtsextremen Verdachtsfälle in der Bundeswehr war im vergangenen Jahr auf 477 gestiegen. Vor allem das KSK geriet mehrfach in die Schlagzeilen. So wurde bei einem Soldaten in Sachsen ein Waffenversteck gefunden.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.