Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sieht den Modernisierungskurs der Bundeswehr auf einem guten Weg.

Die CDU-Politikerin sagte in der Haushaltsdebatte des Bundestages, man habe in den vergangenen Jahren einen Kraftakt geleistet. Der geplante Etat biete die Möglichkeit, die Truppe auch für die Zukunft stark zu machen. Die Linken-Politikerin Lötzsch warf der Bundesregierung vor, blind der Politik von US-Präsident Trump mit seinem Rüstungskurs zu folgen. Der Haushaltsentwurf erfülle in erster Linie die Wünsche der deutschen Waffenindustrie. Der Grünen-Sicherheitspolitiker Lindner erklärte, es helfe nicht, auf die maroden Strukturen der Bundeswehr einfach mehr Geld zu schütten. Der FDP-Abgeordnete Klein forderte von der Leyen auf, in der Affäre um externe Berater endlich für Aufklärung zu sorgen. Andernfalls sei ein Untersuchungsausschuss unausweichlich. Der AfD-Abgeordnete Hohmann wandte sich gegen den Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel zur Gründung einer Europäischen Armee. Deutschland sei bereits Mitglied eines jahrelang funktionierenden Bündnisses wie der NATO. Ein weiterer Zusammenschluss sei absolut überflüssig.