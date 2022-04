Antidiskriminierungsstelle des Bundes Berlin DEU Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyri (imago/Thomas Koehler)

Das Parlament beschloss am Abend das Gesetz dazu mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der Linken. Die Amtszeit wird auf fünf Jahre begrenzt. Eine Wiederwahl ist einmalig möglich. Der Personalvorschlag soll von der Bundesregierung kommen. Bislang wurde die Leitung vom Familienministerium ernannt. Die Neubesetzung an der Spitze der Antidiskriminierungsstelle scheiterte zuletzt an einem Rechtsstreit. Seit Ausscheiden der Leiterin Lüders 2018 wird die Einrichtung kommissarisch von dem Juristen Bernhard Franke geleitet.

