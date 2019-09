Zum Auftakt der Generaldebatte im Bundestag hat die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Weidel, die Klimaschutzpolitik kritisiert.

Weidel warf der Bundesregierung einen verhängnisvollen wirtschaftsfeindlichen Kurs vor, der von einer "grün-sozialistischen Ideologie" geleitet werde. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sprach die AfD-Politikerin von - so wörtlich - "imaginierten Weltuntergängen in ferner Zukunft". Zudem plädierte sie dafür, den Grenzschutz zu stärken.



In der Generaldebatte geht es um den Etat von Bundeskanzlerin Merkel. Die Opposition nutzt die Diskussion üblicherweise zu einer umfassenden Kritik der Regierung.



Unionsfraktionschef Brinkhaus sprach sich vorab für eine Generalrevision des Haushalts aus, um Geld für Klimamaßnahmen bereitzustellen. Benötigte Mittel dafür seien in den 6.000 Einzeltiteln des Haushalts durchaus zu finden, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.