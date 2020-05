Einen Tag vor der Wehrbeauftragten-Wahl im Deutschen Bundestag dauert die Kritik an der Kandidatin Högl von der SPD an.

Die verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Strack-Zimmermann, sagte dem Deutschlandfunk, Högl sei zwar eine integre Person, habe aber fachlich keine Ahnung. Der CDU-Abgeordnete Brandl meinte, er hätte eine zweite Amtszeit des derzeitigen Wehrbeauftragten Bartels vorgezogen. Der Grünen-Parlamentarier Lindner kritisierte, der Umgang der Sozialdemokraten mit ihrem Mitglied Bartels erinnere an die Schicksale der SPD-Parteivorsitzenden Beck, Schulz und Nahles.



Die Linke begrüßte dagegen, dass Bartels abgelöst wird. Ihr Obmann im Verteidigungsauschuss, Neu, sagte, Bartels habe sich mehr als Rüstungsbeauftragter denn als Wehrbeauftragter betätigt.



Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich hatte Högl kürzlich für das Amt vorgeschlagen. Bartels hatte daraufhin in einem Brief an die eigene Fraktion seine Enttäuschung über die Entscheidung kundgetan. Der SPD-Politiker Kahrs, der ebenfalls Interesse an dem Amt hatte, legte gestern sein Bundestagsmandat nieder.