Der Bundestag befasst sich heute mit dem Jahreswirtschaftsbericht.

Minister Altmaier gibt dazu am Vormittag eine Regierungserklärung ab. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung ein Wirtschaftswachstum von nur noch drei Prozent. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts hatte Altmaier gestern erklärt, die Industrie zeige sich zwar robust, der Dienstleistungssektor sei jedoch sehr stark von den Corona-bedingten Einschränkungen betroffen. Im Herbst war die Bundesregierung noch von einem Plus in Höhe von 4,4 Prozent ausgegangen.



Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.