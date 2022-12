Die erste Bundestagspräsidentin Annemarie Renger im Oktober 1993 (imago stock&people/teutopress)

Die SPD-Politikerin war vor 50 Jahren ins Amt gewählt worden. Mit ihr stand damit erstmals weltweit eine Frau an der Spitze eines frei gewählten Parlaments, wie der Bundestag betont. Die 2008 verstorbene Renger hielt das Amt bis 1976 inne. Anschließend war sie bis 1990 Vizepräsidentin.

Die aktuelle Amtsinhaberin Bas, ebenfalls SPD, teilte mit, Renger habe sich nach ihrer Wahl am 13. Dezember 1972 schnell Anerkennung und Respekt im ganzen Bundestag erworben. Auch ihr sei es zu verdanken, wenn Frauen heute selbstverständlich und selbstbewusst ihren Platz in Politik und Gesellschaft wahrnehmen würden. Darüber hinaus würdigte Bas die 50-jährige Bundestagsmitgliedschaft ihres Vorgängers Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker war 1972 erstmals in den Bundestag gewählt worden.

