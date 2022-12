Wahl vor 50 Jahren

Annemarie Renger war die erste Frau an der Spitze eines frei gewählten Parlaments. (imago stock&people/teutopress)

Die SPD-Politikerin habe Pionierarbeit geleistet und ihre Stellung genutzt, um der Sache der Frauen zu dienen, sagte die amtierende Bundestagspräsidentin Bas bei einer Feierstunde. Politisches Engagement und Familienleben ließen sich nur vereinbaren, wenn die Rahmenbedingungen passten. Für Annemarie Renger habe dazu gehört, den Frauen der Bundestagsverwaltung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Renger war am 13. Dezember 1972 zur Bundestagspräsidentin gewählt worden. Sie war damit weltweit die erste Frau an der Spitze eines Parlaments. Am selben Tag zog auch der CDU-Abgeordnete Schäuble erstmals in den Bundestag ein. Seit dem gehörte er dem Parlament ununterbrochen an. Diese 50-jährige Mitgliedschaft sei einmalig in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus, erklärte Bas.

Im Anschluss an die Würdigung debattierten die Abgeordneten über die von der Bundesregierung geplanten Energiepreisbremsen. Zur Stunde laufen die namentlichen Abstimmungen.

