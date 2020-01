Der Bundestag hat ein neues Gesetz gegen das so genannte "Cybergrooming" beschlossen. Was steckt hinter dem Begriff und welche neuen Möglichkeiten haben Ermittler jetzt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist "Cybergrooming"?

Damit ist gemeint, dass Erwachsene im Internet gezielt Kinder ansprechen, um sexuelle Kontakte mit ihnen anzubahnen. "Grooming" heißt wörtlich übersetzt "Pflege" und entsprechend gehen Täter vor: Sie sprechen in Sozialen Netzwerken, Foren und Chatroom gezielt Kinder an und "pflegen" die "Beziehung" zu ihnen, indem sie versuchen, ihre Opfer ins Vertrauen zu ziehen. Ziel ist es, eine "eingeschworene Gemeinschaft" zu bilden, so dass die Kinder beispielsweise Nackfotos und intime Details von sich preisgeben, sich aber gleichzeitig niemand anderem gegenüber offenbaren.

Wie häufig gibt es "Cybergrooming"?

Konkrete Angaben kann das Bundeskriminalamt nicht machen. Man geht aber davon aus, dass die Zahlen in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Zudem wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Die Strategie der Täter, zu Kindern und Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, führt häufig dazu, dass Taten nur zufällig von den Eltern entdeckt und dann zur Anzeige gebracht werden.

Warum sind Ermittler bisher oft nicht weitergekommen?

Weil sie schnell an Grenzen gestoßen sind. So konnten Ermittler sich zwar in Foren und Sozialen Netzwerken bewegen, wenn sie einen möglichen Täter gestellt hatten, aber es war oft noch ein langer Weg, dem Verdächtigen strafbare Taten nachzuweisen. Der Kontakt zwischen mutmaßlichem Täter und einem Ermittler, der sich im Internet als Kind ausgibt, war bisher nämlich nicht strafbar. Mögliche Täter fordern am Anfang einer "Cybergrooming-Beziehung" zudem meist einen Vertrauensbeweis, zum Beispiel ein Nacktfoto. Das bereitzustellen war bisher ein Problem für Ermittler.

Welche neuen Möglichkeiten gibt das Gesetz den Ermittlern?

Zum einen ist es künftig bereits strafbar, wenn mögliche Täter Kinder im Internet gezielt ansprechen, um sexuelle Kontakte anzubahnen. Und zwar auch dann, wenn es sich in Wirklichkeit um einen erwachsenen Ermittler handelt. Die Ermittler dürfen jetzt außerdem computergenierierte Bilder erstellen und weitergeben, mit denen sie Vertrauen zu möglichen Tätern aufbauen können. Die Erstellung solcher Bilder muss allerdings vorher durch einen Richter genehmigt werden.