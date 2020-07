Vor dem Finanzausschuss des Bundestages hat die Befragung von Bundesfinanzminister Scholz zum Wirecard-Skandal begonnen.

Der SPD-Politiker soll sich vor den Abgeordneten zu möglichen Versäumnissen bei der ihm unerstellten Finanzaufsichtsbehörde Bafin äußern. Vor der Sondersitzung verlangte die Opposition, die Rolle der Bundesregierung in dem Skandal müsse aufgeklärt werden. Linkspartei und AfD sprachen sich für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss aus. Die Grünen dagegen rechnen damit, dass erst einmal weitere Sitzungen des Finanzausschusses nötig werden.



Nach Scholz soll sich heute auch noch Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, den Abgeordneten stellen. Die Vorsitzende des Ausschusses, Hessel, verlangte im Deutschlandfunk, die beiden Minister müssten in der Sondersitzung auch erklären, was sie in der Affäre gewusst hätten, wann sie es erfahren und warum sie nicht früher eingegriffen hätten. Dann werde man entscheiden, ob es einen Untersuchungsausschuss geben müsse, sagte die FDP-Politikerin.



Der Zahlungsdienstleister Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und Insolvenz angemeldet. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Unternehmensführung wegen bandenmäßigen Betruges.