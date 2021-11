Vorentscheidung im Bundestag über künftige Corona-Regeln (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll es demnach gesetzlich ausgeschlossen sein, Versammlungsverbote oder Verbote religiöser Zusammenkünfte zu verhängen. Auch umfassende Geschäfts- und Schulschließungen dürfte es dann nicht mehr geben. Die Länder sollen allerdings nach dem Auslaufen der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" weiterhin Maßnahmen verordnen können wie Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen in Freizeit, Kultur und Sport.

Zudem ist eine bundesweite 3G-Regel am Arbeitsplatz vorgesehen, die vom Arbeitgeber kontrolliert werden müsste. Die geplante 3G-Regel in Bussen und Bahnen soll indes nur stichprobenhaft überprüft werden. Wer künftig Corona-Tests, Genesenen- oder Impfnachweise fälscht, muss nach den Ampel-Plänen in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren rechnen. Dafür soll das Strafgesetzbuch entsprechend geändert werden.

Der Gesetzentwurf soll morgen im Bundestag verabschiedet werden. Gestern hatten mehrere Bundesländer bereits neue Corona-Regeln für Ungeimpfte beschlossen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.