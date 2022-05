Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Logo des russischen Erdölkonzerns Rosneft, in dessen Aufsichtsrat er sitzt. (picture alliance / dpa / Tass / Peter Kovalev )

Dies teilte der Grünen-Haushaltspolitiker Kindler per Twitter mit. Sein Ruhegehalt und seinen Personenschutz darf Schröder behalten. Der Auschuss beschloss zudem eine grundlegende Neuregelung der Amtsausstattung ehemaliger Bundeskanzler und -kanzlerinnen. Diesen sollen die Privilegien künftig nur noch dann zugestanden werden, wenn sie Aufgaben erfüllen, die mit dem Amt vereinbar sind.

Schröder steht seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine verstärkt in der Kritik, weil er sich bislang weigert, seine Führungsposten in russischen Unternehmen aufzugeben. Das Europäische Parlament sprach sich deshalb heute mit großer Mehrheit für EU-Strafmaßnahmen gegen den Altkanzler und andere Ex-Politiker aus, die für russische Staatsunternehmen arbeiten. Die Resolution des Parlaments ist nicht bindend, erhöht aber den Druck auf Kommissionspräsidentin von der Leyen, Schröders Aufnahme in die Sanktionsliste offiziell vorzuschlagen.

