Die Bundestagsfraktion der Union will die sächsische Abgeordnete Yvonne Magwas als Kandidatin für den Posten der Bundestags-Vizepräsidentin nominieren.

Darauf verständigte sich der geschäftsführende Vorstand in Berlin, die Fraktion soll am Abend zustimmen, wie mehrere Medien übereinstimmend melden. Ziel sei es gewesen, eine Kampfabstimmung zu vermeiden. Interesse an dem Posten hatten

Parlamentsgeschäftsführer Grosse-Brömer, Kulturstaatsministerin Grütters sowie die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz bekundet.



Magwas ist Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unions-Fraktion und seit 2013 im Bundestag.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.