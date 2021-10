Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages zeichnet sich ab, wer im Präsidium sitzen wird.

Neue Bundestagspräsidentin soll die SPD-Politikerin Bärbel Bas werden, jede Fraktion besetzt zudem einen Vize-Posten. Die Unionsfraktion will übereinstimmenden Medienberichten zufolge die sächsische Abgeordnete Yvonne Magwas zur Wahl stellen. Darauf verständigte sich der geschäftsführende Vorstand in Berlin, die Fraktion soll am Abend zustimmen, hieß es. Ziel sei es gewesen, eine Kampfabstimmung zu vermeiden. Mehrere prominente Unionspolitiker hatten Interesse an dem Posten geäußert.



FDP, Grüne und Linke halten an ihren bisherigen Vizepräsidenten fest. Für die FDP soll erneut Wolfgang Kubicki antreten, die Grünen stellen Claudia Roth und die Linke voraussichtlich Petra Pau zur Wahl. Die SPD schlägt die Abgeordnete Aydan Özoguz vor. Die AfD möchte ihren Posten mit dem bisherigen Thüringer Landtags-Vizepräsidenten Kaufmann besetzen, seine Wahl ist allerdings ungewiss. In der zu Ende gehenden Wahlperiode waren sechs AfD-Abgeordnete in jeweils drei Wahlgängen gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.