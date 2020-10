Bundestags-Vizepräsident Oppermann ist tot.

Er starb kurz vor einem geplanten Live-Auftritt im ZDF im Alter von 66 Jahren. Zur Todesursache gibt es bislang keine Informationen. Die Nachricht vom Tod seines Kollegen und Genossen erfülle ihn mit tiefer Trauer, erklärte Bundesarbeitsminister Heil, der die ersten Medienberichte über Tod Oppermanns als erster bestätigt hatte. Oppermann habe sich mit Leidenschaft und Verstand um Deutschland und die Sozialdemokratie verdient gemacht. Seine Gedanken seien bei seiner Familie. Auch Parteichef Walter-Borjans und Kanzlerkandidat Scholz äußerten via Twitter ihre Anteilnahme.



Am Bundestag wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Oppermann galt als körperlich fit. Er war unter anderem Mitglied der Bundestags-Fußballmannschaft, die unter dem Namen "FC Bundestag" antritt. Im vergangenen Jahr übernahm er den Vorsitz der Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes, und setzte sich für Gehaltsobergrenzen im Profi-Fußball ein.

2021 wollte er aus der Politik aussteigen und noch etwas anderes machen

Seit 1980 gehörte er SPD an und bekleidete seit der Bundestagswahl 2017 das Amt des Bundestags-Vizepräsidenten. Zuvor war er zehn Jahre lang zunächst Parlamentarischer Geschäftsführer und später Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Ende August dieses Jahres hatte Oppermann mitgeteilt, bei der Wahl 2021 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Nach 30 Jahren als Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag und im Deutschen Bundestag sei für ihn jetzt der richtige Zeitpunkt, "noch einmal etwas anderes zu machen und mir neue Projekte vorzunehmen".



Der Niedersachse hatte seinen Wahlkreis Göttingen viermal hintereinander direkt gewonnen. Zuletzt setzte sich der 66-Jährige besonders für eine Verkleinerung des Bundestags und eine Reform des Wahlrechts ein.

Fassungslosigkeit - parteiübergreifende Beileidsbekundungen

Parteiübergreifend sorgt die Nachricht vom plötzlichen Tod Thomas Oppermanns für Fassungslosigkeit. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als einen großartigen Menschen. Die Nachricht seines Tod habe ihn "zutiefst erschüttert", schrieb er in einem Kondolenzbrief an Oppermanns Lebensgefährtin. Bundeskanzlerin Merkel teilte mit, sie habe ihn über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner geschätzt. Bundestagspräsident Schäuble sagte, die Nachricht bewege ihn sehr. Oppermann sei voller Vorfreude auf die neuen Projekte gewesen, die er für die Zeit nach seinem Abschied aus der aktiven Politik im nächsten Jahr geplant hatte. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen würdigte den SPD-Politiker als besonderen Menschen.



Fast alle führenden Politiker hatten bereits in den frühen Morgenstunden über die Sozialen Medien ihrer Bestürzung Ausdruck verliehen und der Familie ihr Beileid bekundet. Unionsfraktionschef Brinkhaus erklärte, die gesamte Union trauere um einen "leidenschaftlichen und kämpferischen Demokraten". CSU-Chef Söder sprach von einem Schock. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckhardt betonte, Oppermann sei ein fröhlicher und verbindlicher Mensch gewesen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Korte, äußerte sich ebenso bestürzt: Man habe mit Oppermann viel diskutiert und gestritten - "aber immer fair und mit viel Freude". Die AfD-Politikerin von Storch äußerte sich als eine der erste. Sie meinte, Oppermann werde eine große Lücke hinterlassen. Er sei ein aufrechter Sozialdemokrat gewesen.

Dramatische Situation beim ZDF

Das ZDF äußerte sich tief bestürzt. Der SPD-Politiker sei am gestern Abend als Gesprächspartner in der Sendung "Berlin direkt" eingeladen gewesen, teilte der Sender mit. Kurz vor einer geplanten Live-Schalte mit Oppermann aus dem Göttinger Max-Planck-Institut, sei er zusammengebrochen. Da sei bereits der erste Beitrag der Sendung gelaufen. Die ZDF-Mitarbeiter vor Ort hätten sofort den Rettungsdienst alarmiert, der Politiker sei dann in die Universitätsklinik Göttingen gebracht worden. Die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten.



Der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin, Koll, sagte, das Team von "Berlin direkt" sei tief betroffen. "Wir haben noch im Vorgespräch zur geplanten Schalte den wie stets professionellen und entspannten Politiker Thomas Oppermann erlebt." Man denke an seine Familie und seine Freunde.

Auch der DFB trauert

Der Deutsche Fußballbund reagiert ebenfalls erschüttert. "Wir verlieren eine nicht nur für den DFB bedeutende, unabhängige, engagierte Stimme", schrieb DFB-Präsident Fritz Keller.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.