Der CDU-Vorsitzende und Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat erste Schwerpunkte für den anstehenden Bundestagswahlkampf genannt.

Er wolle unter anderem die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt rücken, sagte Laschet der "Süddeutschen Zeitung". Dabei gehe es auch um eine Entschlackung der Bürokratie, einen serviceorientiertet Staat und die Digitalisierung. Den Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Baerbock warf Laschet vor, inhaltlich wenig zu bieten zu haben. Deutschland brauche eine "neue Gründerzeit", das aber könnten die Grünen nicht. Die FDP bezeichnete Laschet als guten Partner, mit dem man das Land voranbringen könne. Deren Vorsitzender Lindner sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man habe Laschet in Nordrhein-Westfalen als zuverlässigen Verhandlungs- und Regierungspartner kennengelernt. Union und Freie Demokraten könnten im Bund eine "Modernisierungskoalition" bilden.



Nach Ansicht von CSU-Chef Söder muss sich die Union auf den härtesten Wahlkampf seit 1998 einstellen. Er sagte in mehreren Fernsehinterviews, die Ausgangslage sei schwierig, und die Umfragen zeigten kein gutes Bild.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.