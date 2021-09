Die CDU-Führung hat in Berlin ein Sofortprogramm für den Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl beschlossen.

Der Parteivorsitzende Laschet sagte in Berlin, darin seien zahlreiche Maßnahmen aufgeführt, die er unmittelbar nach einem Amtsantritt als Bundeskanzler umsetzen wolle. In dem Papier verspricht die CDU unter anderem, kleine und mittlere Einkommen durch einen höheren Pauschbetrag zu entlasten. Die Minijobgrenze soll von 450 auf 550 Euro steigen, die Meisterausbildung kostenfrei werden und die Lohnzusatzkosten auf maximal 40 Prozent begrenzt werden. Familien, Kinder, Alleinerziehende und pflegende Angehörige sollen durch höhere Grundfreibeträge und mehr Kindergeld finanziell entlastet werden. Zudem will die CDU Familien über einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer den Kauf eines Eigenheims erleichtern. Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen sollen steuerlich besser absetzbar sowie zinslose Darlehen für Solardächer angeboten werden.



Darüber hinaus sagt die CDU eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und einen Abbau von Bürokratie zu.

