Die Abgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) sitzt seit 2017 im Bundestag. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Die Festnahme ereignete sich am 3. August, wie zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete. Akbulut selbst teilte in sozialen Medien mit, sie habe erst in der Türkei am Flughafen erfahren, dass ein Haftbefehl gegen sie vorliege.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, die Bundesregierung habe sich auf verschiedenen Kanälen für die Freilassung der Abgeordneten eingesetzt. Akbulut dankte dem deutschen Außenministerium und schrieb, der Vorfall habe nochmals gezeigt, dass es in der Türkei keine Gewaltenteilung gebe.

Der Grund für die Festnahme ist unklar. Die Politikerin ist in der Türkei geboren und sitzt seit 2017 im Bundestag. Nach eigenen Angaben hat sie einen kurdisch-alevitischen Hintergrund. Akbulut hat sich für eine Aufhebung des deutschen Betätigungsverbots der kurdischen Arbeiterpartei PKK eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.