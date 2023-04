Der russische Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa. (Archivbild) (dpa/picture alliance/Kay Nietfeld)

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, haben sie dazu einen gemeinsamen Brief an den russischen Botschafter in Berlin verfasst. Darin heiße es, das Urteil gegen den schwerkranken 41-Jährigen sei "drakonisch". Kara-Mursa war vor eineinhalb Wochen zu 25 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt worden ist. Zuvor hatte es auch im EU-Parlament Forderungen nach sofortiger Freilassung gegeben.

