SPD in der Krise

Es müsse wieder besser gelingen, den Bürgern die Positionen der Sozialdemokratie und die Entscheidungen der Regierung zu vermitteln, sagte Rudolph im Deutschlandfunk . Sie habe schon oft erlebt, dass Kanzler Scholz das in beeindruckender Weise könne. Allerdings müsse er nahbarer werden und "dichter" an den Bürgerinnen und Bürgern sein, weil diese der SPD nicht mehr so vertrauten wie früher.