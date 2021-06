Extremismus, Rassismus und Antisemitismus sollen in Deutschland künftig härter als bisher bestraft werden.

Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetzespaket beschlossen. Das sieht unter anderem vor, dass Fahnen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in Deutschland künftig verboten sind, ebenso wie sogenannte Feindeslisten mit den Namen und Daten politischer Gegner. Solche Listen kursieren vor allem in rechts- und linksextremen Kreisen. Wer personenbezogene Daten verbreitet und die Betroffenen damit in Gefahr bringt, muss demnach mit bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen.



Härter bestraft werden darüber hinaus verhetzende Beleidigungen gegen Juden und Muslime sowie gegen Homosexuelle und Behinderte. Zudem gilt es künftig als Straftat, Anleitungen zum sexuellen Kindesmissbrauch zu verbreiten, beispielsweise in geschlossenen Chatgruppen. Wer solche Texte von dort oder aus dem Internet herunterlädt, muss mit Haftstrafen von bis zu zwei Jahren rechnen.

