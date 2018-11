Das vom Bundestag beschlossene Pflege-Sofortprogramm ist aus Sicht des Sozialverbandes VdK nicht ausreichend.

VdK-Präsidentin Bentele begrüßte das Gesetz zwar als einen ersten Schritt zur Verbesserung der Situation. Es würden aber noch wesentlich mehr Pflegekräfte gebraucht. Um dies zu erreichen, müsse der Pflegeberuf gesellschaftlich aufgewertet werden - unter anderem durch höhere Löhne, gute Aus- und Weiterbildungschancen und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch aus Sicht der Gewerkschaft Verdi greift die neue Regelung zu kurz.



Das Gesetz von Gesundheitsminister Spahn sieht unter anderem 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege vor. Es tritt zum neuen Jahr in Kraft. Zurzeit sind in der Alten- und Krankenpflege etwa 35.000 Stellen für Fachkräfte und Helfer unbesetzt.