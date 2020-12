Bundeskanzlerin Merkel hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Ziel sei eine Herdenimmunität, sagte sie bei der Bundestagsdebatte über die Impfstrategie der Regierung. Falls mehr als 40, 50 oder 60 Prozent der Menschen sich nicht impfen ließen, müssten alle noch lange eine Maske tragen. Zugleich verwies Merkel darauf, dass eine entsprechende Kampagne freiwillig bleibe. Sie kündigte auch an, dass Menschen aus Risikogruppen kostenlose FFP2-Masken im kommenden Jahr zugeschickt bekämen. Damit sollten lange Schlangen vor Apotheken vermieden werden.



Die Opposition mahnte Änderungen bei der Impfstrategie an. Der FDP-Politiker Thomae sagte, wer wann geimpft werde, könne eine Frage auf Leben und Tod sein. Die Impfstrategie sei daher eine Grundrechtsfrage, über die das Parlament entscheiden müsse. Auch die Linken-Abgeordnete Lötsch kritisierte, die Regierung stelle das Parlament vor vollendete Tatsachen. Der Grünen-Politiker Dahmen warnte davor, den Beginn der Impfungen schon zum Sieg über das Virus zu erklären. Man sei noch lange nicht am Ende. Der AfD-Abgeordnete Podolay erklärte, es gebe zunehmend Vorbehalte gegen Impfungen.

