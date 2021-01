Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Unternehmen in Deutschland versichert, wegen ausbleibender Hilfszahlungen keine Insolvenz anmelden zu müssen.

Auch wenn November- oder Dezemberhilfen bisher noch nicht gezahlt worden seien, müsse kein Unternehmen um seine Existenz bangen, sagte der CDU-Politiker im Bundestag. Dafür habe auch die Änderung des Insolvenzrechts gesorgt. Innerhalb der nächsten Wochen würden noch ausstehende Hilfszahlungen erfolgen, so Altmaier.



Grundsätzlich sei die Konjunktur in Deutschland robust: Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie sei die Substanz der deutschen Wirtschaft intakt, es habe 2020 weniger Unternehmenszusammenbrüche gegeben als im Jahr davor.

Kritik der Opposition

Dem widersprach der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Holm. Es knirsche im Gebälk, und das könne nicht mit immer wieder neuen Überbrückungshilfen geändert werden. Wenn Kanzlerin Merkel noch strengere Maßnahmen ankündige, sei das die falsche Strategie: Die Senioren in den Heimen müssten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden, aber andererseits müssten Unternehmen wieder arbeiten dürfen.



Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Lindner, warf Altmaier vor, dessen Wahrnehmung und die Realität im Land klafften immer weiter auseinander. Technisch möge es stimmen, dass die Wirtschaft im Aufschwung sei; das liege unter anderem am florierenden Online-Handel, aber die Kehrseite werde in einigen Monaten in den Innenstädten zu sehen sein. Viele Unternehmen befänden sich in einer Schwebelage und seien verdeckten Risiken ausgesetzt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 28.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.