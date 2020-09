Die Unionsfraktion, die Grünen und auch die FDP im Bundestag kommen heute jeweils zu Klausurberatungen zusammen.

Die CDU- und CSU-Abgeordneten wollen im Anschluss an die Berichte des Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus und des Landesgruppenchefs Dobrindt mit Kanzlerin Merkel über die aktuelle Lage debattieren. In einem Strategiepaper der Fraktionsspitze wird Meldungen zufolge das Ziel formuliert, 5.000 zusätzliche Studienplätze für Medizin zu schaffen.



Die Grünen wollen sich auf ihrer zweitägigen Klausur mit der Corona-Krise und außenpolitisch mit der bevorstehenden Präsidentenwahl in den USA befassen. Bei der FDP dürften die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im Mittelpunkt stehen.