Kerzen, Kuscheltiere und Blumen stehen nach dem Anschlag in Magdeburg auf dem Boden an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Der in Untersuchungshaft sitzende 50-jährige Mann hatte mehrfach mit Gewalt gedroht. Er war vor Jahren aus Saudi-Arabien eingewandert, hatte sich als Islamfeind radikalisiert und soll psychische Probleme haben. Neben Bundesinnenministerin Faeser nehmen der Chef des Bundesnachrichtendientes, Kahl, und der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, an der nicht-öffentlichen Sitzung teil. Mit der Tat in Magdeburg befasst sich heute auch das Parlamentarische Kontrollgremium, das ebenfalls in Berlin tagt. Dabei dürfte es auch um die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern gehen.

Am späten Nachmittag wird Bundespräsident Steinmeier in Magdeburg erwartet ; dort will er im Gedenken an die Opfer des Anschlags unter anderem einen Kranz niederlegen.

