Bundestagspräsident Schäuble fordert die Europäische Union dazu auf, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen und ihre globalen Abhängigkeiten zu reduzieren.

Die EU habe jetzt die Gelegenheit, ihr gesamtes Wirtschaftsmodell kritisch zu überprüfen und die Exzesse der Globalisierung da zu korrigieren, wo sie zu den dramatischen Auswirkungen der Pandemie beigetragen hätten, schreibt Schäuble in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Denkbar sei in diesem Zusammenhang, die europäische Währungsunion zu einer Wirtschaftsunion auszubauen. Generell müsse die Gemeinschaft besser vorsorgen, um in Krisen widerstandsfähiger und souveräner zu sein, so der CDU-Politiker.



Außerdem wies Schäuble in seinem Beitrag daraufhin, dass das Thema Migration auch in der aktuellen Situation nichts an Brisanz verloren habe. Um ihre Sicherheit, ihre Stabilität sowie ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren, benötige die EU ein gemeinsames Asylrecht mit einheitlichen Standards und praktikablen Anerkennungsverfahren. Zudem plädierte er für Rettungs- und Asylzentren außerhalb der EU unter dem Schutz der Vereinten Nationen.

