Bundestagspräsident Schäuble hat die Politik aufgerufen, bei ihren Klimaschutzplänen Ökologie und soziale Marktwirtschaft zu verbinden.

Er plädierte dafür, dass die Kosten für Verstöße gegen die Nachhaltigkeit - nicht nur von Unternehmern, sondern auch von Verbrauchern - ausgewiesen und in die Gesamtkostenrechnung einbezogen werden sollten. Das werde zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, betonte der CDU-Politiker. Schäuble äußerte sich

anlässlich eines Werkstattgesprächs zum Klimaschutz in Berlin.



Mit einem Mix aus höherer Bepreisung, Zertifikatehandel und Entlastung bei den Strompreisen sowie Förderanreizen will die CDU-Spitze den Klimaschutz verbessern. Dies sieht laut Deutscher Presse-Agentur ein internes Arbeitspapier vor. Bis zur entscheidenden Sitzung am 20. September im so genannten Klimakabinett will die Unionsfraktion ein gemeinsames Konzept vorlegen.