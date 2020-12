Bundestagspräsident Schäuble hat sich erneut für weitere sogenannte Bürgerräten ausgesprochen.

Im Deutschlandfunk sagte er, solche Gremien brächten neue Impulse. In Bürgerräten beschäftigen sich per Los ausgewählte Bürgerinnen und Bürger eine gewisse Zeit lang mit einem Thema und geben Empfehlungen an die Politik. Schäuble erklärte, es schwinde das Interesse an Politik, wie sie im Bundestag gemacht werde. Auch die Wahlbeteiligung sei zumindest vor der Corona-Pandemie niedrig gewesen. Zudem gebe es durch die Vielfalt der Medien keine gemeinsame Kommunikation mehr. Er sehe Bürgerräte als ein Mittel, um den Parlamentarismus zu stärken, sagte Schäuble. Demokratische Institutionen blieben nur funktionsfähig, wenn sie erkennen, dass die Gesellschaft sich weiterentwickle.



Zuletzt hatten auch die Grünen die Forderung nach Bürgerräten in ihrem neuen Grundsatzprogramm verankert. Auch in anderen Parteien gibt es Zustimmung für Bürgerräte. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland bereits einen "Bürgerrat Demokratie" mit 160 ausgelosten Teilnehmern. Dieser überreichte Schäuble im November 2019 einen Katalog mit 22 konkreten Vorschlägen zur Stärkung der Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.