Gedenkstein an der Gedenkstätte für die Opfer des Nazi-Massakers an ukrainischen Juden in Babyn Jar in Kiew (imago images / Stefan M)

Der Protokollchef des Deutsches Bundestages, Brissa, twitterte ein Foto , auf dem die SPD-Politkerin aus dem Zug steigt. Bas folgt einer Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk. Im Namen des Bundestages will sie am Grabmal des unbekannten Soldaten und am Denkmal für die ermordeten ukrainischen Juden in Babyn Jar Kränze niederlegen.

Selenskyj zieht Parallelen zum Zweiten Weltkrieg

Der ukrainische Präsident Selenskyj erinnerte in einer Video-Ansprache an den Beitrag des ukrainischen Volkes zum Sieg über das nationalsozialistische Deutschland im Jahr 1945. Sein Land habe damals unter Bombardements und der Besatzung gelitten, habe bei Massenerschießungen und in Konzentrationslagern viele Menschen verloren. Trotzdem habe man am Ende gesiegt, betonte Selenskyj, der auch Parallelen zwischen dem deutschen Überfall im Zweiten Weltkrieg und der russischen Invasion zog. Den russischen Angriffkrieg bezeichnete er als "blutige Neuauflage des Nazismus".

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.