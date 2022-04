Bundestagspräsident Bas in Jerusalem (Ilia Yefimovich/dpa)

Es gebe bedauerlicherweise auch in Deutschland Antisemitismus, sagte Bas in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Dazu könne man nur sagen: Wehret den Anfängen! Wenn sie höre, dass viele junge Jüdinnen und Juden wieder Angst vor einem Holocaust hätten, dann seien das Alarmzeichen, die sehr wachsam machen müssten, betonte die Parlamentspräsidentin. Es ist der Antrittsbesuch der SPD-Politikerin in Israel. Sie ist auf Einladung ihres Amtskollegen Levy zu Gesprächen mit der Regierung nach Israel gereist.

