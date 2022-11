Fußball-WM in Katar

Bundestagspräsidentin Bas kritisiert DFB-Entscheidung gegen "One Love"-Armbinde

Bundestagspräsidentin Bas hat den Verzicht auf die "One Love"-Armbinde bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar kritisiert. Der Einschätzung, dass man lieber einen Punktabzug riskieren und in der Gruppenphase ausscheiden sollte, als ohne das Antidiskriminierungs-Symbol am Arm Weltmeister zu werden, sei nichts hinzuzufügen, schrieb die zweithöchste Repräsentantin Deutschlands auf Twitter.

22.11.2022