Weltkriegs-Ende

Weltkriegsgedenken in der Ukraine: Bundestagspräsidentin Bas (SPD) legt einen Kranz nieder. (Andreas Stein/dpa)

Die SPD-Politikerin ist die erste hochrangige Vertreterin der Bundesregierung, die seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine in dem Land ist. Bas legte in Kiew am Grabmal des unbekannten Soldaten einen Kranz nieder. Anlass ist das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa am 8. Mai 1945. Dass sie als Repräsentantin des Landes, das den Zweiten Weltkrieg zu verantworten habe, an diesem Gedenktag in die Ukraine eingeladen worden sei, bezeichnete die SPD-Politikerin als "großen Schritt".

Bas legt auch noch einen Kranz am Denkmal für die ermordeten ukrainischen Juden in Babyn Jar Kränze nieder. Geplant ist auch ein Gespräch mit Präsident Selenskyj. Dies hängt angesichts der russischen Invasion der Ukraine aber auch von der Sicherheitslage ab.

