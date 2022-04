Bundestagspräsident Bas in Jerusalem (Ilia Yefimovich/dpa)

Am Vormittag heulten für zwei Minuten landesweit die Sirenen. Autos hielten auf den Straßen an, Menschen standen still und gedachten der Toten. Anschließend begann eine Zeremonie in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, an der auch Bundestagspräsidentin Bas teilnahm. Anschließend wohnte die SPD-Politikerin als erste hochrangige Repräsentantin Deutschlands einer Gedenkveranstaltung im Parlament bei, bei der die Namen von Opfern des Holocausts verlesen wurden. In der Knesset entzündete sie zudem eine Kerze auch im Gedenken an die vor 80 Jahren aus Bas' Heimatstadt Duisburg deportierte Familie von Irma Nathan. Diese, ihr Mann und zwei Kinder waren von den Nazis ebenfalls ermordet worden.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.