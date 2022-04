Holocaust-Gedenktag in Jerusalem (Ilia Yefimovich/dpa)

Am Vormittag heulten für zwei Minuten landesweit die Sirenen. Autos hielten auf den Straßen an, Menschen standen still und gedachten der Toten. An einer Zeremonie in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem nahm auch Bundestagspräsidentin Bas teil. In der anschließenden Gedenkveranstaltung im Parlament entzündete sie eine Kerze.

Bas hatte Yad Vashem bereits gestern gemeinsam mit dem israelischen Parlamentspräsidenten Levy besucht. Die SPD-Politikerin sagte dabei, sie empfinde Trauer und Scham für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Deutschland habe durch seine historische Schuld eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.