Fußball-WM in Katar

Dass die Missstände in der katarischen Gesellschaft und Politik beharrlich angesprochen worden seien, habe etwas bewirkt, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. So sei es während des Turniers zu keinen Angriffen auf Homosexuelle oder andere Mitglieder der queeren Gemeinschaft gekommen. Nun müsse es darum gehen, dass Katar nicht wieder aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit falle. Nur so ließen sich nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen in dem Emirat bewirken, erklärte Bas.