Weltflüchtlingstag

Überlebende des Bootsunglücks vor Griechenland in der vergangenen Woche (Thanassis Stavrakis/AP/dpa)

Die SPD-Politikerin erklärte, die seit letztem Jahr bundesweit sprunghaft angestiegenen Anschläge auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte seien nicht tolerierbar. Mehr als 180 Hilfsorganisationen forderten in einem gemeinsamen Appell eine lückenlose Aufklärung des Bootsunglücks vor der griechischen Küste, bei dem mutmaßlich Hunderte Migranten ums Leben kamen. Die Evangelische Kirche in Deutschland verlangte eine Korrektur der jüngst beschlossenen EU-Asylreform. Man müsse zu einer menschenrechtsbasierten Flüchtlingspolitik zurückkehren, sagte Bischof Stäblein in Hannover. Der Chef der UNO-Flüchtlingshilfe, Ruhenstroth-Bauer, betonte, ein Antrag auf Asyl sei keine Straftat und dürfe nicht zu einer Unterbringung in Gefängnis-ähnlichen Lagern führen.

