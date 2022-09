Haushaltsdebatte im Bundestag (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Zu Beginn der Sitzung würdigte Bundestagspräsidentin Bas die verstorbene britische Queen Elizabeth II. als "die Monarchin des Jahrhunderts". Sie habe für Frieden in Europa gestanden, sagte Bas.

In der Haushaltsdebatte betonte Innenministerin Faeser, dass die Regierung angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine mehr in die innere Sicherheit investiere. So stünden beispielsweise für Cybersicherheit in den kommenden Jahren rund 20 Milliarden Euro zur Verfügung, sagte die Sozialdemokratin. Der CDU-Abgeordnete Throm warf Faeser vor, nicht genügend Mittel bereitzustellen. Auch die Grünen-Abgeordnete Schäfer forderte höhere Investitionen in die Cybersicherheit.

Der AfD-Politiker Hess warf Faeser im Hinblick auf ihre Migrationspolitik eine Kapitulation vor dem politischen Islamismus vor. Der FDP-Abgeordnete Lieb wies auf antisemitische Straftaten in Deutschland hin. Er mahnte, dass Deutschland in der Bekämpfung dieser Taten nie nachlassen dürfe und dafür besondere Mittel im Haushalt gerechtfertigt seien.

Der Linken-Politiker Hahn kritisierte unter anderem Budgetkürzungen für den Sport.

