Die Grünen wollen nach der Bundestagswahl Wohlstand und Freiheit neu definieren.

Bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms sagte der Parteivorsitzende Habeck, eine politische Ära gehe zu Ende und ein neue beginne. Große Veränderungen seien nötig, etwa beim Klimaschutz, aber auch bei der Digitalisierung. Man strebe einen Aufschwung an, der über das rein Ökonomische hinausgehe. Die Co-Vorsitzende Baerbock sprach von ehrgeizigen Projekten und fundierten Antworten, die das Programm anbiete.



Konkret streben die Grünen eine sozial-ökologische Neubegründung der Marktwirtschaft an. Alle Gesetze sollten an ihrer Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen gemessen werden, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Außerdem müsse die europäische Zusamenarbeit verbessert werden.

Desweiteren schlägt die Partei für das laufende Jahrzehnt ein Investitionsprogramm von jährlich 50 Milliarden Euro vor. Dafür soll die Schuldenbremse um eine Investitionsregel erweitert werden. In der Steuerpolitik sind höhere Abgaben für Alleinstehende mit mehr als 100.000 Euro oder Paare mit mehr als 200.000 Euro Einkommen sowie eine Vermögenssteuer vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.