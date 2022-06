Yvonne Magwas (CDU). (Kira Hofmann/dpa-Zentralbild)

Eine Möglichkeit sieht die CDU-Politikerin in der Bündelung von Abstimmungen im Parlament. Der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" sagte sie, namentliche Abstimmungen sollten in einem "zeitlich definierten Fenster zu vernünftigen Zeiten" einmal täglich stattfinden. Derzeit könnte eine Abstimmung auch auf den späten Abend fallen. Ihr selbst sei es schon passiert, dass sie nicht teilnehmen konnte, weil sie ihr Kind gestillt oder ins Bett gebracht habe. Ein weiterer Vorschlag betreffe die Einführung von Fernabstimmungen. Derzeit würden Möglichkeiten diskutiert, namentliche Abstimmungen elektronisch durchzuführen. Von daher müsse man es auch realisieren können, bei schwierigen persönlichen Umständen an einer elektronischen Fernabstimmung teilzunehmen, führte Magwas aus. Dies sei nicht nur eine Hilfe im Zusammenhang mit Kinderbetreuung. Es gebe auch Abgeordnete, die in der Pflege ihrer Eltern oder von Angehörigen eingebunden oder die erkrankt seien.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.