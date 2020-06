Deutschland hat nach Einschätzung von Bundestagsvizepräsidentin Roth ein strukturelles und tiefgreifendes Problem mit Rassismus.

Die Grünen-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", rassistisch bedingte Machtstrukturen hätten System: an den Universitäten, in den Personalabteilungen, auf dem Wohnungsmarkt. Besonders schwer wiege der Rassismus, wenn er vom Staat ausgehe, betonte Roth. Rassistische Strukturen und Netzwerke gerade auch innerhalb der Staatsgewalt müssten ohne Wenn und Aber aufgedeckt und bekämpft werden.



Regierungssprecher Seibert hatte in seiner Reaktion auf die Proteste in den USA ebenfalls erklärt, auch in Deutschland gebe es Rassismus. Menschen mit anderer Hautfarbe oder Familiennamen aus anderen Sprachen könnten über Diskriminierung berichten. Dies sei ein Aufruf, sich für eine andere Gesellschaft einzusetzen.



In den USA wurden die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auch am achten Tag nach der Tötung des schwarzen Bürgers George Floyd fortgesetzt. Der Gouverneur von Minnesota kündigte an, die Polizeiarbeit in dem Bundesstaat systematisch auf Diskriminierung zu überprüfen.