Die diesjährige Bundestagswahl bringt ein Novum mit sich, das es in der Geschichte der Bundesrepublik bislang nicht gegeben hat: Die amtierende Kanzlerin tritt nicht mehr an – einen Amtsinhaberbonus gibt es also erstmalig für keine der am 26. September zur Wahl stehenden Personen. Aber auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten selbst gibt es Premieren.

Die Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten

Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird in Deutschland nicht direkt gewählt. In Umfragen erhält der SPD-Kandidat Olaf Scholz derzeit aber deutlich mehr Zustimmung als sein Herausforderer Armin Laschet von der CDU. Annalena Baerbock folgt auf dem dritten Platz. Ende Juli war Scholz in diesem Trio noch das Schlusslicht.

Annalena Baerbock (Grüne)

Mit Annalena Baerbock haben die Grünen erstmalig in ihrer Geschichte offiziell eine Kanzlerkandidatin aufgestellt. Im Fall des Wahlerfolgs wäre sie mit 40 Jahren die jüngste in der Reihe der bisherigen Kanzlerinnen und Kanzler. Den Titel der jüngsten Kandidatin hat sie bereits sicher. Seit 2018 teilt sich Baerbock den Parteivorsitz der Grünen mit Robert Habeck und war früher bereits deren Landesvorsitzende in Brandenburg (2009 bis 2013). Regierungserfahrung hat Baerbock allerdings nicht.

(dpa)Dafür steht Annalena Baerbock

Die Grünen schicken Annalena Baerbock ins Rennen um das Kanzleramt. Sie fordert, Klimaschutz in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft zu beachten. Zuletzt stand sie wegen Korrekturen an ihrem Lebenslauf in der Kritik.

Olaf Scholz (SPD)

Dass der Kanzlerkandidat der SPD Olaf Scholz heißen wird, hatte sich bereits im Sommer 2020 angedeutet und damit deutlich früher als bei den anderen Parteien. Der 63 Jahre alte Bundesfinanzminister und Vizekanzler war in seiner politischen Laufbahn u.a. bereits Bundesminister für Arbeit und Soziales sowie Erster Bürgermeister von Hamburg. Als einstiger Generalsekretär von Gerhard Schröder setzte er die umstrittenen Arbeitsmarktreformen Hartz IV mit durch.

(picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm)Dafür steht Olaf Scholz

Nüchtern, sachlich, hanseatisch: Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist Kanzlerkandidat der SPD und setzt sich für mehr Geld für Pflegende ein, will den Mindestlohn auf zwölf Euro anheben und einen höheren Steuersatz für Besserverdienende durchsetzen.

Armin Laschet (CDU)

Nach langem Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union hat sich der amtierende CDU-Parteivorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchgesetzt. Der gebürtige Aachener ist 60 Jahre alt und gilt im Grundsatz als treuer Merkel-Mann und als Vertreter der Mitte der CDU.

(dpa)Dafür steht Armin Laschet

Für die CDU kandidiert der Vorsitzende Armin Laschet ums Kanzleramt. Er bringt viel Regierungserfahrung mit und wird beschrieben als jemand, der Brücken in verschiedene Lager bauen kann.

Die Umfragen

Die SPD hat die CDU in den jüngsten Umfragen zur Bundestagswahl überholt. Die Grünen sind demnach drittstärkste Kraft - mit deutlichen Stimmgewinnen gegenüber der Bundestagswahl 2017. Demoskopen sagen jedoch, dass die Aussagekraft der Umfragen noch nicht eindeutig sei. Viele Wähler seien noch unentschlossen, die Parteien würden sich gerade in der Schlussphase des Wahlkampfs auf die möglichen Wechselwähler fokussieren.

Die ähnlichen Werte von CDU und SPD ergeben sich daraus, dass die CDU zuletzt stark an Stimmen eingebüßt und die SPD deutlich aufgeholt hat.

Die Wahlprogramme der Parteien

(picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)CDU und CSU

Die Union präsentiert in ihrem Wahlprogramm Pläne für ein "Modernisierungsjahrzehnt". Kernpunkte sind Steuersenkungen, Bürokratieabbau und der Erhalt des Industriestandorts Deutschland bei gleichzeitiger Stärkung des Klimaschutzes.

(imago / IPON)SPD

Klimaschutz, gute Arbeit und Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt Wahlprogramms der SPD zur Bundestagswahl. Es steht ist überschrieben mit dem Motto "Zukunft – Respekt – Europa".

(picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)Grüne

Mehr Klimaschutz, ein schnellerer Kohleausstieg, mehr Investitionen, aber auch höhere Schulden: die wichtigsten Inhalte und Knackpunkte aus dem Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl.

(dpa/picture alliance/Michael Kappeler)FDP

Die Liberalen wollen die Wirtschaft nach der Coronakrise entfesseln: Dazu setzt die FDP in ihrem Wahlprogramm vor allem auf Steuererleichterungen und Bürokratieabbau. Zudem wollen sie die Digitalisierung stärken und lehnen eine Aufweichung der Schuldenbremse ab.

(Imago | Jens Schicke)AfD

Forderungen der AfD zur Bundestagswahl sind unter anderem ein EU-Austritt Deutschlands und eine vollständig andere Corona-Politik. Spitzdenkandidaten sind Alice Weidel und Tino Chrupalla.

(picture alliance /dpa / Kay Nietfeld)Die Linke

Das zentrale Thema der Linkspartei im Bundestags-Wahlkampf: Soziale Gerechtigkeit – egal ob beim Klima, der Vermögenssteuer oder im Gesundheitssystem. Spitzenkandidaten sind Janine Wissler und Dietmar Bartsch.

Mehr zum Thema Bundestagswahlprogramme

Welche Koalitionen sind denkbar?

Um die absolute Mehrheit im Bundestag zu erlangen, müssen wahrscheinlich mindestens drei Parteien eine Koalition bilden.

Rein rechnerisch denkbar wäre zum Beispiel eine sogenannte Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen. Auch für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen, für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP und für ein Mitte-Links-Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei würde es derzeit reichen. Die aktuelle Regierungskoalition aus CDU und SPD hätte momentan keine Mehrheit, ebenso wie eine Koalition aus Union, FDP und AfD.

(picture-alliance/ dpa | Karl-Josef Hildenbrand)Bundestagswahl 2021 - Welche Koalitionen sind denkbar?

Eine künftige Regierungskoalition wird voraussichtlich aus mindestens drei Parteien bestehen müssen. Das legen die aktuellen Umfragewerte zur Bundestagswahl nahe. Doch nicht jedes Bündnis, das rechnerisch möglich erscheint, ist auch inhaltlich denkbar. Ein Überblick.