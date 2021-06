Am Ende erweisen sich CDU und CSU als gelehrige Schüler Angela Merkels. Die hatte ihre Wahlkampfstrategie mal als Klempnerhandwerk beschrieben: Wenn die Waschmaschine nicht mehr laufe, erklärte Merkel, rufen die Menschen einen Handwerker ihres Vertrauens. Was genau der dann an dem kaputten Ding herumschraube, interessiere niemanden. Hauptsache die Maschine läuft am Ende wieder.

Nach diesem Prinzip verspricht die Union jetzt, die Wirtschaft nach dem Ende der Coronakrise "zu entfesseln", die Staatskassen bei angezogener Schuldenbremse zu füllen, Verteidigungsausgaben zu erhöhen und zugleich kleinere und mittlere Einkommen sowie Unternehmen zu entlasten. Niemand kann sagen, dass sei unambitioniert. Alle Fragen aber, wie genau dieser Entfesselungstrick gelingen soll, werden in den nächsten Monaten als Kleinkrämereien abgebügelt werden. Das Wahlprogramm der Union ist ein Dokument, das im Kern alles und nichts verspricht.

(picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)Auf dieses Wahlprogramm haben sich CDU und CSU geeinigt

CDU und CSU präsentieren in ihrem Wahlprogramm Pläne für ein "Modernisierungsjahrzehnt". Kernpunkte sind Steuersenkungen und Bürokratieabbau sowie der Erhalt des Industriestandorts Deutschland bei gleichzeitiger Stärkung des Klimaschutzes. Ein Überblick.

Der Glanz Angela Merkels

Die Union will Deutschland zu einem CO2-neutralen Industrieland umbauen und suggeriert, das werde in einem fröhlichen Innovationswettbewerb gelingen, der ohne Zumutungen gelingen könne. Auch bei diesem Thema wird die Stunde der Wahrheit erst nach dem 26. September schlagen.

Anders als früher, anders auch als Grüne und SPD, stellen CDU und CSU den außenpolitischen Teil ihres Programms an den Anfang. Damit wird die beunruhigende Kulisse einer Welt im Umbruch gemalt, vor der die optimistische Grundstimmung des zweiten Teils dann umso leuchtender erscheinen soll. Der Glanz Angela Merkels als Krisenkanzlerin auf den Bühnen der Weltpolitik soll über ihre Amtszeit hinaus auf die Unionsparteien strahlen. Anhänger von CDU und CSU, die nach 16 Merkel-Jahren auf einen programmatischen Reset hofften und sich von ihren Parteien klare Kanten oder eine Rückkehr zu konservativen Gewissheiten erhoffen, werden enttäuscht sein. Wichtiger ist es der Union, den schwankenden Wählerinnen und Wählern in der Mitte keinen Anlass zu bieten, sich von der Union ab- und den Grünen zuzuwenden.

Söder bleibt potenzieller Störfaktor

Die größte Gemeinsamkeit haben die Unionsparteien in der Erkenntnis gefunden, dass nichts ihnen so sehr schadet wie interner Streit. Die Herausforderung bis zum Wahltag besteht darin, die heute gefeierte Geschlossenheit zu wahren und zugleich Autonomie der CSU im Bayernwahlkampf unter einen Hut zu bringen. Den Streit über die von der CSU gewünschte Ausweitung der Mütterrente wird man in einem routinierten Dissensmanagement einhegen.

Unberechenbar bleibt vor allem der CSU-Vorsitzende als potenzieller Störfaktor für Laschets Kanzlerkampagne. Pendeln sich seine Umfragewerte in der Nähe der Zielmarke 30 Prozent ein, wird Söder loyal bleiben. Sackt Laschet aber ab, wird Söder gnadenlos versuchen, auf eigene Rechnung zu retten, was für die CSU in Bayern zu retten ist. Auch insoweit wird die Union berechenbar bleiben. Das ungeschriebene Motto ihres Wahlprogramms lautet – auch das ganz in der Tradition Angela Merkels: Sie kennen uns.

